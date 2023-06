No Rio de Janeiro, Lore Improta se empolga no palco com Léo Santana

O show "Arena do Gigante" do cantor Léo Santana no Rio de Janeiro bombou na web. Principalmente, após uma participação para lá de especial da mulher do cantor, Lore Improta. A influenciadora não apenas acompanhou o marido nos bastidores, como também subiu ao palco da atração, que foi realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no último sábado (3). Com figurino estampado e sapato roxo, a dançarina se empolgou ao dançar com o amado.

Antes mesmo de ir ao palco, fãs e amigos da influenciadora registraram momentos em que ela aparece no front stage muito animada. No evento, Léo Santana fez o público vibrar com seus maiores sucessos, como o hit do Carnaval "Zona de perigo", que viralizou nas redes sociais este ano, e "Posturado e calmo", canção que também tomado conta da internet nas últimas semanas. Lore Improta e Léo são casados desde 2021 e, dentre idas e vindas.

Lore Improta levou fãs á loucura durante "Arena do Gigante" no Rio de Janeiro (Foto Marcos Serra/Divulgação)

