Ex-BBB Ricardo Alface vira o 'solteiro mais cobiçado' durante o São João da Thay

Ricardo Alface, conhecido por sua participação no "Big Brother Brasil 23", tem sido chamado de "solteiro mais cobiçado" durante o São João da Thay, em São Luís, Maranhão, onde ele está junto com Sarah Aline, sua ficante no reality da Globo.

Durante uma pool party do evento, Alface conversou com um colunista de Splash e falou sobre seu status de relacionamento com a ex-BBB. Ele admite achar engraçado o rótulo de galã e esclarece que ele e Sarah afirmaram não estarem mais juntos. No entanto, ele percebeu que muitas pessoas começaram a flertar com ele recentemente.

Questionado se beijaria alguém durante o evento estando com Sarah Aline, Alface diz que não tem vontade no momento, mas não descarta a possibilidade, ressaltando que eles se respeitam muito, mas estão em momentos diferentes.

Sonho pós-BBB

Além disso, Ricardo Alface revelou seu desejo de se tornar apresentador. Ele foi selecionado pela Globo para participar de um curso de futuros apresentadores, o que ele considera uma bênção. Desde sua participação no BBB, Alface descobriu que tem habilidades de comunicação e improvisação. Ele está aprimorando sua dicção com a ajuda de um fonoaudiólogo e planeja estudar Comunicação.

O ex-BBB se vê como um galã e espera fazer entretenimento nas ruas, eventos e shows, em um estilo similar ao antigo "Video Show".