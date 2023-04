Ricardo reage ao encontrar a paraense Paula após o BBB 23: ‘Que onda é essa?’

Ricardo “Alface”, eliminado na reta final do BBB 23, não escondeu a surpresa após encontrar Paula Freitas pela primeira vez após o reality. A paraense viveu um breve affair com o sergipano, enquanto ainda estava na casa, e chegou a dizer que ia “esperar” por Alface, que por sua vez assumiu um romance com Sarah Aline no confinamento.

Ao encontrar com Paula, o galã elogiou a aparência da ex-sister, que passou por diversos procedimentos estéticos, inclusive uma harmonização facial.

"Nossa, minha filha. É a [versão] 2.0? 3.0?", disparou Ricardo sobre a moradora de Jacundá, no sudeste do Pará, que deu um “up” no visual. "Paulinha, que onda é essa, papai?", complementou o top 5.

"Se apaixonou?", provocou a quarta eliminada do BBB 23.