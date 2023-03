BBB 23: Paraense Paula Freitas conta que fez harmonização exaltando seus traços de mulher preta

Durante sua participação no reality show "Big Brother Brasil 23", a ex-BBB Paula Freitas teve uma importante descoberta sobre sua identidade racial. A paraense contou que se descobriu mulher preta após o participante Fred Nicácio convidá-la para tirar uma foto em grupo com os demais participantes negros da casa.

VEJA MAIS

A partir dessa experiência, Paula passou por um processo de autoconhecimento e revelou que os procedimentos estéticos que realizou no rosto foram feitos levando em consideração sua identidade racial. A dentista responsável pela harmonização facial de Paula inclusive separou fotos que mostram os diferentes traços, para que a ex-BBB pudesse entender melhor sua ancestralidade.

"Quando eu vi, falei 'realmente, meus traços...'. Foi muito importante para mim. Tô me achando! Tô muito feliz", afirmou Paula.

Durante o processo de descoberta, Paula também comentou sobre como as pessoas a chamavam, usando termos como "morena", "moreninha", "neguinha" e "mulata". Ela afirma que até mesmo a sua ancestralidade foi roubada dela, mas que agora está ciente de que é uma mulher preta.

Paula também passou por procedimentos estéticos como preenchimento labial e aplicação de botox. A dentista responsável pelos procedimentos explicou que o objetivo era um resultado natural e que respeitasse as características do rosto afrodescendente de Paula. "Vai ser um processo, não vai ser do dia para a noite", explicou a profissional.