Ex-BBB paraense Paula não mantém contato com Alface após fim do reality

A ex-BBB paraense Paula Freitas (28) falou não manter contato com o colega de confinamento Ricardo Alface (31), com quem teve um breve affair no reality da TV Globo. Os dois se aproximaram bastante na edição do Big Brother Brasil (BBB23). A revelação foi feita em bate-papo com Monique Vasconcelos, na última quarta-feira, 17. A decisão seria uma forma de evitar fofocas nas redes.

"Eu preferi não manter conversa com o Alface para que não confundam, porque a internet é muito doida", contou a paraense. "Eu falei com ele quando teve a gravações e é isso. Vida que segue. Ele está com a Sarah, então as pessoas podem interpretar como se eu tivesse dando em cima dele para tomá-lo da Sarah", finalizou.

Durante o programa, Paula e Alface chegaram a ter um período com algumas trocas de carícias e alguns beijos embaixo do edredom. A sister foi eliminada na mesma semana, por isso o romance não se desenvolveu. Após a saída da biomédica, a relação entre Alface e Sarah Aline se desenvolveu com os dois se tornando um casal.

Após o término do BBB23, Ricardo e Sarah já foram vistos juntos em alguns eventos, como no primeiro show de Marvvila depois do programa. Nas ocasiões, os dois trocaram carícias. Os dois não oficializaram a relação.