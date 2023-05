Sônia Abrão se incomoda com fenda de Camilla de Lucas e ex bbb rebate: "Espiritualizada"

A ex-bbb e influencer Camilla de Lucas casou no último final de semana e o que ganhou proporção na internet foi a troca de farpas entre a noiva e a jornalista Sônia Abrão, que criticou a fenda do vestido de Camilla.

Durante seu programa, Sônia criticou especialmente a fenda do vestido. Para ela, Camilla tentava sensualizar com o modelito. “Eu acho o casamento espiritualizado, aí ela vai lá e fica mostrando coxa, como se você tivesse numa festa normal. Não combina. Pode ser uma opinião muito antiquada, mas é a minha”, iniciou.

“Eu não consigo ver, sensualizar com o vestido de noiva, eu acho que o momento não casa. Não é o decote, é a história da fenda. É noiva mostrando coxa, que que uma coisa tem a ver com a outra?”

Ao saber das críticas, Camilla de Lucas respodeu diretamente à apresentadora. Ela criticou o caráter de Sônia, citando indiretamente a participação no caso Eloá. “[Tem] problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e fala ao vivo com assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela”, declarou. Sônia Abrão não voltou a se manifestar depois disso.