Sônia Abrão xinga Joelma de 'cara de pau' por conta do Calypso

A cantora Joelma se envolveu em polêmica ao anunciar a nova turnê intitulada "Isso é Calypso", durante uma live. O nome do projeto confundiu o público, que perguntou se ela e Ximbinha estavam voltando com a Banda Calypso, o que ela negou, e, ainda, perguntaram se ela estava reatando com o ex-marido, ao que ela rechaçou com a frase "prefiro a morte". A apresentadora do programa "Tarde é Sua", da Rede TV!, noticiou o assunto e meteu mais lenha na fogueira: "Joelma é cara de pau, né?"

A jornalista prosseguiu: "Ela só puxa assunto de Ximbinha quando ela tem alguma coisa para lançar. Porque sabe que a mídia vem toda para cima”, afirmou.

Na visão da apresentadora, calypso não é o nome de um ritmo, mas é um marca de propriedade da dupla Joelma e Ximbinha e, por isso, não pode ser usada por nenhum dos dois de forma isolada, mas apenas se ambos concordassem.

Os jornalistas Vladimir Alves e Felipeh Campos, que comentam no programa, avaliaram que o caso pode levar a uma disputa judicial e que Joelma deveria trocar o nome da turnê para evitar briga. “Tem horas na vida, que a gente precisa ser inteligente”, falou ele Felipeh, sendo interrompido por Sônia Abrão: “Tem horas na vida que você precisa calar a boca, né? Eu acho. Não tem que apelar deste jeito”.