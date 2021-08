Em nova série de vídeos, Whindersson Nunes apresenta o Pará ao lado de Joelma e Murilo Couto

Depois de vários meses de confinamento, Whindersson convoca seus melhores amigos e, juntos, eles partem numa road trip em busca de paraísos perdidos pelo Brasil. No primeiro episódio, em Belém e com Joelma, eles aprendem o bate-cabelo e o carimbó e provam açaí como se faz no Pará.

Em Alter Do Chão, encontram o grupo de comédia AlterNativos, Murilo Couto apresenta o tacacá, uma legítima piracaia e Whindersson grava um clipe de trap music.

