Joelma diz que prefere morte do que voltar com Ximbinha

Nova treta! Apesar de estarem separados desde 2015, Ximbinha e Joelma agora têm mais um motivo para brigarem. O guitarrista está irritadíssimo com as últimas declarações que a ex-mulher fez durante uma live no último domingo, afirmando que retornará os shows usando a marca Calypso, banda que o então casal criou em 1999 e que terminou em 2015, após a conturbada separação. Desde então, a briga pela marca segue na Justiça, e até que seja solucionada, nenhum dos dois podem retornar com a banda.

“Tem muita coisa por vir (…). Ano que vem a gente está com a turnê Isso é Calypso, e a banda Isso é Calypso vai voltar”, festejou Joelma, empolgada, na live. E não parou por aí. Em resposta a seguidores nas redes sociais, a cantora respondeu aos fãs sobre se irá voltar com o ex e foi bem direta: “Voltar com o ex? Prefiro a morte!. Voltar com a minha banda. Esse projeto é cem por cento meu”.