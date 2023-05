Ex sister do BBB 14 beija namorada em encontro com a presença do ex-namorado, Sérgio Mallandro

Aline Dahlen, que participou do BBB 14, foi vista em um momento romântico com a namorada Milena Requião, na noite desta quarta-feira, 17. As duas estavam a sós em um restaurante em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando o humorista Sérgio Mallandro e um amigo chagaram para fazer companhia ao casal.

Aline e Milena chegaram ao estabelecimento de mãos dadas e sentaram lado a lado em uma mesa na área externa, e aproveitaram para namorarem um pouco. Elas ficaram por lá por horas. Com a chegada dos dois, eles foram para espaço mais reservado, dentro do estabelecimento.

Para quem não sabe, Sérgio Mallandro é ex-namorado de Aline. Eles viveram um romance em 2015. A aproximação deles ocorreu em 2012, antes dela participar do BBB.

Em participação ao podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro, no ano passado, Aline contou que viveu um relacionamento com Antônio Fagundes que teve o humorista como pivô do término. Além da relação com o galã, a ex-BBB também comentou sobre o famoso quarto “50 tons de cinza” que Sérgio Mallandro possui em sua casa, que o local é cheio de espelhos e que boa parte dos brinquedos eróticos que estão lá foram deixados por ela no espaço.