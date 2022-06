Nicole Bahls: ex-panicat diz ter arrependimento sobre ensaio nu

A modelo e ex-musa do programa “Pânico da TV”, Nicole Bahls, 36 anos, se diz arrependida por ter feito um ensaio nu, em 2010. Na época, Nicole estampou a capa da PlayBoy, revista masculina. As fotos são do fotógrafo JR Duran. As informações são da Spalsh Uol.

Durante entrevista para o podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a ex-panicat disse que a própria família ficou constrangida com a exposição gerada pelas fotos. O pai foi o mais afetado. Na época ele ocupava um cargo de diretor de uma empresa no Paraná (PR).

"Foi uma coisa de bobeira que acabei expondo minha família toda, porque eles não escolheram ter a vida exposta da forma como foi”, disse Nicole. A modelo confessou que ficou dois meses sem visitar a irmã. “fiquei [pensando]: 'como vou encontrar o marido da minha irmã?' É estranho, é constrangedor", desabafou.

Ao ser questionada sobre o ensaio, Nicole foi sincera. "Pela minha família eu me arrependo. Talvez por mim não. Se eu fosse Nicole, sem expor a minha família, estaria tudo bem. Porque eu já tinha gravado coisas no 'Pânico', tirado fotos de biquíni... Seria hipócrita dizer que me ofendi. Mas, pela exposição do meu pai, que é executivo, da minha irmã, pela ideologia da minha família, eu me arrependo sim. Se eu pudesse voltar atrás, não teria feito", reforçou.