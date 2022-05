Latino alfineta Anitta: 'toba a zelar'; fãs da cantora compartilham foto dele nu

Depois da declaração polêmica do sertanejo Zé Neto sobre Anitta, o cantor Latino, que já trocou muitas farpas no passado com a funkeira, voltou a postar provocações contra ela, hoje, sábado, 14, pelo Twitter: "Tem artistas que tem uma nomenclatura a zelar, outros tem, a toba né!", escreveu, seguido de emojis de risada.

Em resposta, os fãs de Anitta disseram que Latino é hipócrita e trouxeram à tona fotos do passado em que Latino posou nu para a revista G Magazine, direcionada ao público gay, em que o cantor aparece com o pênis e as nádegas expostas.

O post movimentou ainda mais as redes sociais. Os fãs de Anitta, que está estavam criticando Zé Neto, responderam no tuíte de Latino: "Enquanto isso ela tá faturando horrores lá nos EUA e você nem em programa de TV está cantando!", escreveu um seguidor. "Fez uma musica com 3 acordes sem sample ou cover, aí, manezão", escreveu outra. "Latino, a Anitta não vai te c*mer", disse outro internauta.

Latino respondeu as críticas com outro tuíte, em que afirma que as críticas não vêm de usuários da web, mas de robôs usados para provocar um movimento em massa nas redes sociais:

O cantor finaliza com uma alusão a Bolsonaro 2022. Anitta é opositora declarada ao presidente.