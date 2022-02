Nani Venâncio lembra nudez total na novela Pantanal: 'fui enganada'

Há quase 32 anos, Nani Venâncio, já alçada ao posto de musa da época, surpreendia a audiência ao surgir completamente nua na abertura da primeira versão da novela "Pantanal", que vai ganhar um remake em breve na Globo. Se o público de casa ficou boquiaberto com as imagens, o mesmo se pode dizer dela. A ex-atriz e hoje apresentadora revela que "foi enganada" e surpreendida com seu próprio nu frontal na TV.

"Não ganhei bem para fazer a abertura, eu era funcionária da Manchete e fazia o que me mandavam. Não era para eu ficar totalmente nua, eles me enganaram. Naquele tempo, a gente era muito ingênuo. Eu estava usando um tapa-sexo, mas ficou marcado na hora que eu mergulhava na piscina, que era na sede da emissora, inclusive. Aí o diretor me pediu para tirar porque só apareceria a lateral do meu corpo, e acabei confiando", disse Nani no YouTube.

Nani assistia ao primeiro capítulo da novela em sua casa no Rio, acompanhada do então marido, o ex-paquito Egon Júnior, conhecido como Gigio, e de amigos, entre eles, algumas paquitas e o ator Tarcísio Filho, também do elenco da trama.

"Eu estava casada e perdi o marido. Estávamos todos reunidos para ver a estreia, e, de repente, fiquei em choque", lembrou ela.

Com vários outros trabalhos na TV, Nani Venâncio acabou ficando marcada pela famosa abertura de "Pantanal". Hoje, aos 53 anos, ela comanda o programa "Tarde top", na Rede Brasil de Televisão. Há alguns anos, a eterna musa trocou a carreira de atriz pela de apresentadora:

"Eu nunca deixei de receber convites para atuar. Não sou tão boa atriz assim, me achava razoável. Comecei a apresentar e vi que gostava mesmo do ao vivo".