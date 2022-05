Ator de Grey’s Anatomy, Jesse Williams viraliza após nu frontal em peça da Broadway

O ator estadunidense Jesse Williams, conhecido por interpretar o Dr.Jackson Avery no seriado de sucesso Grey’s Anatomy, foi alvo de muitos comentários na madrugada desta terça-feira (10) quando vídeos da sua participação na peça de teatro “Take Me Out” viralizaram nas redes sociais. O motivo: o ator aparece nu em uma cena.

Não apenas Jesse como parte do elenco aparece sem roupa em uma cena onde tomam banho. “Take Me Out” foi escrita originalmente por Richard Greenberg e atualmente está sendo reapresentada na Broadway. Jesse interpreta o jogador de baseball Darren Lemming, que sofre ao assumir sua sexualidade.

Jesse Williams na peça de teatro "Take Me Out" (Reprodução / Instagram)

O vídeo foi gravado por um espectador que estava na primeira fileira. Por conta disso, o Helen Hayes Theatre, local onde a peça está sendo apresentada, reforçou a segurança para evitar novos vazamentos. O assunto, que chegou a ficar em terceiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, surge no mesmo momento em que o ator foi indicado para o Tony Awards, prêmio do teatro estadunidense de grande importância.

Em abril deste ano, o ator havia expressado um pouco de nervosismo ao falar da cena onde ficaria sem roupa na sua estreia: