VÍDEO: Ex-goleiro do Paysandu que posou nu em revista treina jogador ex-Flamengo

Após o final da temporada, muitos jogadores e funcionários de clubes de futebol entraram de férias. No entanto, alguns profissionais da bola estão usando o período para se preparar para a próxima temporada. É o caso do goleiro Muralha, ex-seleção brasileira, que defende o Coritiba. O jogador tem realizado uma sessão de atividades com o ex-goleiro Rafael Córdova, que atuou no Paysandu.

Depois de se aposentar do futebol, Córdova se dedica à carreira de preparador de goleiros. O ex-atleta trabalha com jogadores do futebol de sete, mas também ajuda em treinos de goleiros do futebol de campo.

Rafael Córdova tem passagens por diversos clubes do país como Avaí, Grêmio, Atlético Goianiense, Paysandu, Vila Nova, Atlético Paranaense. No Nordeste, ele já defendeu as seguintes equipes: Fluminense de Feira de Santana (2003), Vitória (2005 a 2007) e CRB (2004). Além disso, já recebeu o prêmio de melhor goleiro de alguns estaduais: Baiano (2004 e 2005), Brasiliense (2008), Paraense (2009) e Matogrossense (2011).

Além da ampla rodagem pelo futebol brasileiro, Córdova chamou a atenção no cenário nacional por outro motivo. Em 2007, quando ainda jogava pelo Vitória-BA, o atleta fez fotos nuas para uma revista masculina. Na época, o jogador contou que ganhou uma boa quantia de dinheiro.