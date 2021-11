Homem é resgatado nu de dentro de parede em teatro histórico

Os bombeiros resgataram um homem que estava preso dentro da parede de um teatro histórico, na sexta-feira (9), em Syracuse, interior do estado de Nova York (EUA). A identidade do homem não foi identificada, apenas que ele tem 39 anos e estava sem roupas quando foi resgatado, após dois ou três dias preso. As informações são do portal Fox 8.

O homem que preso na parede do Landmark Theatre estava nu quando a equipe de resgate o encontrou, explicou o vice-chefe dos bombeiros, John Kane, ao Syracuse.com.

A polícia informou que o homem entrou no prédio na última terça-feira (2). A hipótese é que, em algum momento, o homem subiu em algum local no prédio e caiu em um vão na parede do banheiro masculino.

O porta-voz do Landmark Theatre, Mike Intaglietta, confirmou que um homem foi visto entrando no teatro na terça-feira, mas ele não foi encontrado durante uma busca no prédio. Os funcionários do espaço então pensaram que ele havia saído do prédio e pararam de procurá-lo.

No entanto, na sexta-feira de manhã, um trabalhador do teatro ouviu os gritos de socorro do homem e ligou para a polícia.

Os bombeiros precisaram quebrar a parede e usaram uma câmera de fibra ótica para visualizar e libertar o homem. Ele foi resgatado e encaminhado ao hospital para avaliação. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.