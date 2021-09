Rainer Cadete fica nu na beira da piscina e fãs reagem: ‘Bota essa cueca ou eu mordo’

Rainer Cadete mostrou que não tem vergonha de aparecer nu na frente das pessoas. No último domingo (19), o ator publicou uma série de cliques de como veio o mundo e deixou os internautas babando. As informações são do portal RD1.

Na beira da piscina, o global apareceu nu exibindo boa forma. Para não deixar ‘escapar’ nada, Rainer optou por cobrir as partes íntimas com o próprio corpo. Veja:

Os internautas entraram na brincadeira do ator e não pouparam elogios a ousadia dele. “Não faz isso, tem gente passando mal”, disparou uma. “Menino menino bota essa cueca de volta ou eu mordo”, disse uma segunda.