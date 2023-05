BBB: inscrições estão abertas no Brasil; veja como participar

Já pensou em participar da casa mais vigiada do Brasil em 2024? A experiência é única, desafiadora e a realização de um sonho para alguns! O BBB 24 requer um processo seletivo de inscrição, com dados pessoais, questionários e envio de fotos e vídeos.

As inscrições foram divulgadas em abril, próximo a final do BBB 23, pelo apresentador Tadeu Schmidt, e seguem abertas. Confira como se cadastrar; quais são as etapas e algumas dicas de segurança ao realizar a inscrição

Como se cadastrar no BBB 24?

O cadastro para concorrer a uma vaga no BBB 24 é realizado por meio de um formulário disponível pelo site da Rede Globo, podendo ser acessado aqui. Inicialmente, o candidato deve escolher a região do país em que mora ou nasceu. Após a seleção, há um questionário de 95 perguntas sobre a vida pessoal e perguntas da produção sobre o motivo de participar do BBB 24.

Por fim, a candidatura exige o envio de fotos e vídeos através de arquivos e, depois disso, basta enviar o formulário completo e aguardar os resultados.

Quais são as etapas?

O candidato deve enviar o formulário e arquivos de fotos e vídeos pedidos na inscrição. A produção selecionará os perfis mais relevantes. A equipe fará o contato com o perfil selecionado através de e-mail, telefone ou SMS informado na inscrição.

Dicas de segurança

As entrevistas com a produção são virtuais em quase todas as fases e as seletivas ainda não começaram.

O contato sempre será feito por meio dos canais informados na inscrição, seja e-mail, SMS ou telefone.

Quanto ao e-mail, o endereço oficial da produção possui o domínio @ castitreach.com.

Fique atento ao site oficial de inscrição, disponível aqui

Todos os perfis oficiais do BBB possuem selo de verificação.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)