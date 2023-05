Ex-BBB paraense, Mirla Prado ganha sucesso nas redes com o gênero ‘true crime’

A TV Globo e as plataformas de streaming apostaram bastante em produções do gênero ‘true crime’. Desde o ano passado, os usuários mostram a tendência em consumir esse tipo de conteúdo. A curiosidade é uma das características do perfil desse consumidor que faz com que a produção de ‘true crimes’ tenha sucesso, justamente porque esse gênero aborda casos reais.

É possível encontrar documentários, podcasts, séries e filmes com essa temática, já nas redes sociais o assunto também é abordado, mas de uma forma mais censurada, porque as diretrizes de algumas plataformas não permite a exposição de determinados assuntos.

A paraense Mirla Prado, que é advogada, produz conteúdo de ‘true crime’ para as redes. No Instagram, o Fatos Sinistros (@fatossinistross), soma quase 600 mil seguidores, e no Youtube, o canal que tem o mesmo nome possui quase 400 mil inscritos.

“Em 2020, no início da pandemia, eu estava muito viciada em jogos on-line porque não tinha muito que fazer, já que eu moro nos Estados Unidos e aqui a pandemia realmente foi muito real, o lockdown realmente existiu. Eu precisava fazer alguma coisa pra ocupar minha mente, foi quando surgiu a ideia de criar uma página no Instagram sobre curiosidades sinistras, que falava sobre crimes, fatos sobrenaturais e qualquer fato que fosse considerado sinistro”, explicou.

Depois dessa rede, Mirla migrou para o Youtube a pedido do público. O desafio de produzir a mesma temática para duas redes diferentes demandou mais tempo da advogada. “Como não gosto de me expor na internet, isso foi um problema para mim. Após o BBB eu passei muitos anos muito reservada cuidando da minha vida trabalhando, estudando e realmente eu não tinha planos de voltar a me expor. Então, devido a isso eu fui procrastinando essa ideia, até que apenas em no início de 2021 eu tomei coragem de abrir o canal, mas nessa época eu estava grávida e cheguei a postar um vídeo só no canal, mas logo depois acabei perdendo o bebê e naquele momento, não tinha condições de continuar com aquilo então por isso decidi parar”, explicou.

Mirla Prado fez parte do BBB9, sendo a segunda paraense a participar do programa.

Em 2022, ela passou a se dedicar inteiramente ao trabalho de produtora de conteúdo de ‘true crime’, e a ascendência dos seu perfi e canal foi visível. Com isso, ela precisou lidar com as diretrizes das plataformas e adaptar esse conteúdo sensível.

“O desafio está primeiramente, porque as pessoas têm muito preconceito, elas acham que nós estamos exaltando o mal e, não é isso, muito pelo contrário nós estamos fazendo um trabalho que busca conscientizar a população sobre os riscos iminentes e de uma certa forma tenta preparar as pessoas para o que pode acontecer. Aliás, existem muitos casos onde vítimas que sobreviveram a serial killers, e a criminosos em geral por que eram fãs desse tipo de conteúdo e aprenderam como se proteger assistindo esse tipo de conteúdo. Outro problema que a gente também tem é com as próprias redes sociais que também tratam o criador de conteúdo de ‘true crime’ de uma forma diferenciada, eles nos pagam menos, nossos vídeos são desmonetizados frequentemente. Sem falar nos próprios anunciantes, que muitas vezes não querem vincular suas marcas com esses conteúdos”, explicou.