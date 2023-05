Caso Eloá: relembre fatos marcantes do caso que será tema da volta do Linha Direta

Nesta quinta-feira (4) estreia a nova versão do Linha Direta, agora comandado por Pedro Bial. O primeiro programa vai mostrar o caso Eloá, um dos sequestros que mais chocou o Brasil.

O ano era 2008, quando a jovem Eloá de 15 anos foi sequestrada e assassinada pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, após ser mantida em cárcere privado por mais de 100 horas. Na época, o caso ganhou grande repercussão e gerou debates sobre feminicídio e a cobertura da imprensa. Relembre a história e as reviravoltas do caso Eloá.

O caso Eloá

Sequestro durou cerca de cem horas e teve um final trágico. (Reprodução)

No dia 13 de outubro de 2008, Eloá Cristina Pereira Pimentel, de 15 anos, estava em seu apartamento, fazendo um trabalho da escola, na companhia de três amigos - Nayara Rodrigues da Silva, Iago Vilera e Victor Campos. Na ocasião, os quatro foram surpreendidos quando o ex-namorado de Eloá, Lindemberg Alves Fernandes, invadiu a residência da adolescente inconformado pelo término do relacionamento.

Lindemberg rende os adolescentes e, sob ameaças e agressões, libera os dois garotos na mesma noite. Nayara, por outro lado, permanece em cárcere privado ao lado de Eloá até o dia seguinte, quando foi finalmente liberada. No entanto, a melhor amiga volta ao cativeiro para tentar ajudar nas negociações.

O sequestro durou cerca de cem horas, um dos mais longos da história do país, enquanto tudo era televisionado. No início da noite do dia 17 de outubro o país acompanhou o que seria o começo de um final trágico para as duas jovens. Após inúmeras tentativas de negociações, a polícia decidiu invadir o local.

Durante a ação policial, Lindemberg dispara contra as meninas. Nayara foi atingida no rosto, mas apesar do ferimento ela sobreviveu. Já Eloá morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha.

Controvérsia sobre a polícia

De acordo com as autoridades, foi possível ouvir um disparo vindo do apartamento e, por conta disso, a polícia resolveu agir e explodir a porta da residência. Porém, segundo civis que estavam no local, Lindemberg só atirou após a invasão policial, fazendo com que a decisão da polícia dividisse opiniões.

Em uma entrevista após o ocorrido, Nayara relatou que o sequestrador não havia disparado antes da invasão. De acordo com ela, o disparo ouvido teria sido dos próprios policiais. A declaração polêmica da vítima levantou ainda mais questionamentos sobre a atuação das autoridades no caso.

Cobertura na TV e Sonia Abrão

O caso Eloá ganhou uma extensa cobertura jornalística em vários veículos de imprensa. Todas as informações sobre as vítimas, o sequestrador e as negociações eram divulgadas constantemente, inclusive em transmissões ao vivo durante os cinco dias.

Muitos apontam que as reportagens excessivas teriam favorecido Lindemberg, que sempre estava à par de tudo através da televisão que tinha no apartamento. O programa A Tarde é Sua, apresentado por Sonia Abrão, é criticado até hoje pela longa cobertura invasiva do caso. Um episódio polêmico foi quando a apresentadora entrou em contato ao vivo com o sequestrador duas vezes, para "solucionar o caso".

Sonia Abrão teria conseguido o número da residência de Eloá para entrevistar Lindemberg, essa atitude foi criticada por telespectadores, pelas autoridades e por outros jornalistas, que consideram ter sido prejudicial às negociações que estavam sendo feitas.

Em uma entrevista recente, a apresentadora disse não se arrepender da entrevista e que foi o momento mais dramático de sua carreira. "Fui a única pessoa com quem ela falou, ainda no cativeiro, três dias antes de ser morta. Fiquei muito tensa e emocionada", disse.

Prisão de Lindemberg

Lindemberg acumulou várias acusações por conta do sequestro (Reprodução)

No dia 16 de fevereiro de 2012, cerca de 4 anos após o crime, Lindemberg Alves foi condenado a cumprir 98 anos e 10 meses de prisão pelos 12 crimes que foi julgado, incluindo cárcere privado, lesão corporal, tentativa de homicídio e homicídio qualificado.

Em 2021, a Justiça concedeu ao réu o cumprimento da pena em regime semiaberto, que foi revogado pelo MP após ser identificado traços antissociais.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)