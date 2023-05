‘Linha Direta’: programa que estreia na quinta-feira, 4, vai relembrar o caso Eloá

A estreia da nova versão do Linha Direta irá ocorrer na próxima quinta-feira (4), e agora, sob o comando de Pedro Bial. O primeiro programa vai abordar o caso Eloá, a jovem de 15 anos sequestrada e assassinada pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, que invadiu o apartamento da vítima, em Santo André, em 2008.

VEJA MAIS

Tanto o feminicídio que vitimou Eloá Pimentel e a amiga, Nayana, quanto a cobertura da imprensa ao vivo a partir do momento da invasão serão analisados e abordados no programa.

A Globo divulgou as primeiras imagens do programa, que contará com a dramatização de atores para relembrar os acontecimentos. A atriz Julia Daltro interpretará Eloá, André Mello será Lindemberg e Giovanna Linhares viverá Nayana. Confira:

Dramatização do episódio que irá contar o caso Eloá (Fábio Rocha/Rede Globo)

Que horas vai começar o Linha Direta na quinta-feira, 4, na Rede Globo?

O programa será exibido logo após ‘Cine Holliúdy”, às 23h. Agora, quem irá apresentar é Pedro Bial, que assume o posto de apresentador, já ocupado por Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles. Ele ficou no ar nas décadas de 1990 e 2000, marcou gerações.

O ‘Linha Direta’ é o precursor do ‘true crime’, gênero que fala sobre o crime real e detalha as ações de pessoas reais, na maioria assassinatos. Atualmente, é possível encontrar em streamings, plataformas de músicas e na literatura, milhares de conteúdos desse tipo, por isso o programa se reinventa e volta totalmente repaginado e abusando do uso de tecnologias.