Atriz paraense, Yara Castanha, volta ao ar na Globo no 'Linha Direta'

Há mais de 15 anos sem ser exibido, o programa ‘Linha Direta’ volta ao ar na TV Globo, no próximo dia 04 de maio. Apresentado por Pedro Bial, o semanal trará sempre conteúdo investigativo, marca registrada da atração. Em cada programa dois casos serão mostrados, um com desfecho e outro não.

Nesta nova temporada, recursos tecnológicos serão usados com a adição de laudos de perícia em 3D e a inclusão de imagens de vídeos de câmeras de segurança e captadas por celular.

Quem vai contar sobre um dos crimes é a paraense Yara Castanha. Ela viverá no episódio que conta a história da Barbárie de Queimadas, que ocorreu há mais de 10 anos. Na ocasião, em uma festa ocorreu um estupro coletivo de cinco mulheres, duas delas foram assassinadas, Michele está entre elas.

Ainda não se tem data certa para o episódio ser exibido, porém, será no próximo mês.

“A gravação aconteceu no final de março, somente em um dia de gravação, durante todo o dia, confesso que cheguei em casa acabada. Foi um dia de muita entrega, as cenas me deixaram com dor de cabeça, fizemos também todo um estudo no mesmo dia com a produção. Como atriz me sinto muito grata por ter a oportunidade de gravar cenas como essas onde posso mostrar o outro lado do meu trabalho. Pedi em oração licença a minha personagem, as vítimas e as famílias dessa tragédia para contar essa narrativa cruel. Tenho certeza que o linha direta, pelo profissionalismo e trabalho de toda equipe envolvida, será também de grande sucesso como o primeiro programa exibido”, relembra Yara.

A paraense, que interpretava Dalila em ‘Mar do Sertão’, novela das seis, foi finalizada em março. Com uma pegada de humor, Yara saiu de uma trama mais leve para representar um crime de grande repercussão nacional. “São dois extremos, na novela todas as cenas que gravei eram bem leves, estava no núcleo de humor, já ‘Linha Direta’ exige muita carga emocional. Minhas cenas foram de muita densidade, o crime interpretado foi bárbaro, um estupro coletivo que resultou na morte de duas jovens”, conta.

Yara Castanha é de Parauapebas, cidade no interior do Pará, mas vive no Rio de Janeiro. Entre trabalhos como atriz, ela também é empreendedora.

A interpretação em mais um projeto da Globo coloca em evidência o trabalho de Yara, que ficou conhecido na emissora e pelo grande público em 2022. “Estou super ansiosa, tanto por fazer parte desse projeto, mas também porque este remake está prometendo grandes novidades”, disse.

“O convite para o ‘Linha Direta’ surgiu por conta de Dalila em ‘Mar do Sertão’, a produção já conhecia meu trabalho, e o produtor de elenco me ligou, explicou todo o projeto gentilmente, me passou todas as referências que eu precisava e fez o convite, e eu prontamente aceitei”, finaliza.