'Linha Direta' tem data para estreia e paraense está no elenco das reconstituições de crimes

No próximo dia 04 de maio, o programa Linha Direta voltará à programação da Globo. Após 15 anos longe da grade da emissora, agora a produção retorna com apresentação e redação final será de Pedro Bial.

No elenco das reconstituições de crimes está a paraense Yara Castanha. Ela compartilhou alguns momentos da gravação no seu perfil no Instagram. A atriz estava no ar em 'Mar do Sertão', com a personagem Dalila.

"Eu tô feliz demais de fazer parte desse elenco", escreveu Yara em seu perfil.

O Linha Direta é uma produção que fez sucesso nos anos 1990 e 2000, abordando crimes de grande repercussão. Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles foram os apresentadores que comandaram as primeiras temporadas do programa.

A jornalista Patrícia Kogut informou que está temporada programa será exibida após o Cine Holliúdy, e começará por volta das onze da noite. Semanalmente duas histórias de crimes cometidos serão exibidos, um deles já solucionado pela polícia, enquanto o outro ainda está sem desfecho.