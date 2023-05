Linha Direta 2023: Quando estreia? O que passa no programa? Veja todos os detalhes

O Linha Direta está de volta depois de 16 anos e com data para lançamento, na TV Globo. O jornalista Pedro Bial está confirmado para ser o apresentador da temporada que promete mexer com as emoções e as memórias do brasileiro. A programação será transmitida semanalmente e exibida pelo canal aberto e pelo Globoplay. Veja todos os detalhes.

O que é o Linha Direta?

O Línha Direta é um programa televisivo em formato de documentário, que faz uma abordagem detalhada sobre casos de grandes repercussões ou grau de barbaridade, com entrevistas de fontes diretas ao tema, reportagens da época ou reconstituições. A programação é quase toda narrada pelo apresentador, em tom de suspense.

Quando estreia o Linha DIreta?

O programa Línha Direta está com data de estreia prevista para esta quinta-feira (03), após o Cine Holliúdy, às 23h. A transmissão é aberta ao público por meio do canal da TV Globo da sua região.

O que passa no programa?

Desde o primeiro episódio, na década de 90, o Linha Direta tem caráter sensacionalista (proposta de mexer com as emoções, sejam elas a raiva, medo, suspense e outros) com fatos policiais que foram ou não solucionados.

De acordo com a Rede Globo, a programação com o Pedro Bial, foi reformatado. Porém, promete manter a essência do produto, que é um conteúdo investigativo. O episódio se une à uma estrutura narrativa que combina apresentação, reportagem, entrevistas e simulações de casos que ganharam destaque na sociedade brasileira nos últimos 15 anos.

Qual será o primeiro caso do Linha Direta?

Dessa vez, depois de 16 anos, Bial trará casos de comoção nacional. O primeiro deles será o sequestro e morte de Eloá Pimentel, em 2008. A jovem de 15 anos ficou refém pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, após ele invadir o apartamento no ABC Paulista. O final trágico que abalou o país será abordado desde o momento da invasão, assim como a cobertura ao vivo feita pela imprensa à época.