Relembre quatro casos marcantes do Linha Direta

O Linha Direta foi um programa policial muito popular da TV Globo durante o início dos anos 2000, quando trazia simulações encenadas de crimes marcantes que ainda não tinham sido solucionados. Já teve como apresentadores Marcelo Rezende e Domingos Meirelles, e agora, ganhará uma nova versão sob o comando do jornalista Pedro Bial. A estreia vai ocorrer quinta-feira (4).

Para entrar no clima do retorno do programa, que promete relembrar casos antigos de repercussão e trazer novos também, o portal O Liberal.com decidiu selecionar quatro dos casos que ficaram marcados na história do Linha Direta, seja pelo caráter violento, curioso ou até mesmo sobrenatural. Confira abaixo:

O Vampiro de Niterói

Marcelo Costa de Andrade ficou conhecido como "Vampiro de Niterói" (Reprodução/ Redes sociais)

O caso conhecido como “Vampiro de Niterói” foi exibido em 1999. Marcelo Costa de Andrade matou 14 meninos de cinco a treze anos de idade, manteve relações sexuais com os cadáveres e lambia o sangue que escorria das vítimas.

Marcelo fazia parte de uma seita religiosa e acreditava que ao se relacionar sexualmente com as crianças mortas, lambendo o sangue, não apenas absorveria a juventude, como também não os mandaria para o inferno, uma vez que elas estariam livres dos pecados.

Máscara de chumbo

A máscara de chumbo encontrada nos corpos da dupla (Reprodução/ Redes sociais)

O caso exibido em 2004 ficou marcado pelo teor macabro e ufólogo de pessoas que estudavam acontecimentos extraterrestres. Ele nunca foi resolvido e a causa da morte das vítimas dadas como indeterminadas após necropsia.

Dois homens foram encontrados mortos no alto do Morro Vintém, perto de Niterói, no Rio de Janeiro, sem marcas de tiros ou facadas. Os corpos ainda carregavam máscaras de chumbo e um bilhete dizia: “16,30hs está no local determinado 18,30hs ingerir cápsula, após efeito proteger metais aguardar sinal máscara”.

Muitos acreditam que a dupla possa ter sido vítimas de suicídio involuntário causada por uma overdose.

Edifício Joelma

O incêndio do edifício Joelma foi um episódio exibido em 2005 narrando a tragédia, que ocorreu em 1974, quando uma falha na instalação elétrica matou 189 pessoas e deixou 345 feridas.

Na época, o caso foi noticiado apenas como um evento triste, mas uma série de consequências trágicas começaram a ocorrer anos depois no local. Em 1948, um professor de química, matou a mãe e as irmãs na casa que ocupava o espaço e depois cometeu suicídio.

Na década de 80, chegou a ser produzido um filme sobre a tragédia e o elenco relatou acontecimentos sobrenaturais durante as gravações, como gemidos de dor e gritos de desespero.

Bandido da luz vermelha

João Acácio Pereira da Costa ficou conhecido como “bandido da luz vermelha” nos anos 60 por praticar crimes, em Santos e no Rio de Janeiro. Ele usava uma lanterna vermelha para dessa forma amedrontar as vítimas. E acabou condenado em 351 anos de prisão por assaltos, homicídios e estupro de mulheres.