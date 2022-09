‘Dahmer: Um Canibal Americano’; conheça a história do serial killer que inspirou a série da Netflix

Após muita espera, estreia nesta quarta-feira (21) a minissérie ‘Dahmer: Um Canibal Americano’, produzida pela Netflix. A produção é baseada no caso real do serial killer Jeffrey Dahmer e gerou uma enorme repercussão nas redes sociais. Dividida em dez episódios, ela explora a maneira como o personagem conseguia escapar das sentenças de prisão da época, as mortes que ele cometia e a atuação falha da polícia de Wisconsin, nos Estados Unidos.

VEJA MAIS

Produzida por Ryan Murphy - produtor da famosa série de terror American Horror Story - e estrelada por Niecy Nash, Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned, Penelope Ann Miller e Dyllón Burnside, a produção possui classificação indicativa para maiores de 18 anos. Conheça a história do serial killer que inspirou a série da Netflix.

Qual a sinopse de ‘Dahmer: Um Canibal Americano’?

A série criada por Ryan Murphy analisa os crimes terríveis cometidos por Jeffrey Dahmer e os problemas sistêmicos que permitiram que um dos maiores serial killers dos Estados Unidos continuasse agindo com total impunidade ao longo de mais de uma década.

A história de Jeffrey Dahmer, o canibal americano

A maior parte dos assassinatos cometidos entre 1978 e 1991 foi atribuída a um único homem: Jeffrey Dahmer (1960–1994). Ele estuprou e matou pelo menos 17 homens e meninos até o início dos anos 1990. Os crimes, bastante macabros, envolviam canibalismo e necrofilia (sexo com pessoas mortas), abuso sexual infantil, exposição indecente e até intoxicação pública.

O primeiro assassinato aconteceu em 1978, três semanas após formatura na escola, marcado por uma série de crimes anteriores e posteriores à morte. Depois, entre 1989 e 1991, ele fez mais vítimas, todas com o mesmo padrão: homens e garotos homossexuais - como ele próprio -, mortos em geral por estrangulamento e, após mortos, violados sexualmente.

Após a morte, Dahmer costumava “guardar” os corpos, além de fotografá-los. Depois de alguns dias, ele também esquartejava e dissecava os cadáveres para consumi-los como alimento.

Como Jeffrey Dahmer morreu?

Quando finalmente foi preso e julgado por seus crimes, Dahmer foi condenado por 15 assassinatos, o que resultou em 15 penas de prisão perpétua. Ele foi diagnosticado, mais tarde, com transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico, conforme informado no livro ‘Milwaukee Massacre: Jeffrey Dahmer and the Milwaukee Murders’, de Robert J. Dvorchak e Lisa Holewa (1992).

Dahmer morreu em 1994, espancado por outro detento chamado Christopher Scarver, na prisão de segurança máxima Columbia Correctional Institution.

Confira o trailer da série:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)