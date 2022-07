Confira 7 séries e filmes de terror e suspense para assistir nas férias

Para quem não vai viajar, mas vai aproveitar as férias com o combo: pipoca + séries ou filmes, a equipe da Redação Integrada de O Liberal separou sete dicas de séries e filmes de terror e suspense para os amantes destes gêneros. Tem produção brasileira, norte-americana, sul-coreana, com tramas envolventes e aterrorizantes, para assistir e maratonar no mês de julho.

1. Desalma:

Desalma é uma série brasileira, original da GloboPlay e conta com um elenco com Cássia Kiss (Haia Lachovicz), Cláudia Abreu (Ignes Skavronski Burko), Maria Ribeiro (Giovana Skavronski), entre outros artistas. (Reprodução / Globoplay)

"Desalma" é uma série brasileira, original da GloboPlay e conta com um elenco com Cássia Kiss (Haia Lachovicz), Cláudia Abreu (Ignes Skavronski Burko), Maria Ribeiro (Giovana Skavronski), entre outros artistas. A série está disponível na primeira (2020) e segunda temporada (2022). Para quem gosta de mistério, espíritos, possessão, a narrativa está cheia dessas nuances na primeira temporada. A história se passa em uma cidade fictícia chamada Brígida. Em 1988, após o desaparecimento de uma jovem no festival de "Ivana Kupala", a festa é banida do calendário. 30 anos se passam e a população se prepara para resgatar a tradição do festival, mas situações bizarras e enigmáticas começam a acontecer.

Assista ao trailer:

2. Invasão Zumbi:

Invasão Zumbi é um filme de terror sul-coreano, também ficou conhecido como "Train to Busan [Busanhaeng]" e está disponível na Netflix. (Reprodução / Divulgação)

"Invasão Zumbi" é um filme de terror sul-coreano, também ficou conhecido como "Train to Busan [Busanhaeng]" e está disponível na Netflix. A produção é de 2016 e traz o ator sul-coreano Gong Yoo - que também está em Round Six, interpretando o agente que distribui os cartões/convites para o jogo mortal. A trama toda se passa na Coreia do Sul, quando é decretado estado de emergência, após um vírus desconhecido tomar conta do país e transformar os infectados em zumbis. O filme narra a história de um executivo que vive em função do trabalho e que neste dia faz uma viagem de Seul (a capital do país) para Busan, única cidade que não foi afetada pelo vírus. Nesta viagem mortal, a trama se desenrola com cenas aterrorizantes de perseguição zumbi.

Assista ao trailer:

3. A Maldição da Residência Hill

A Série norte-americana "The Haunting of Hill House" ou em tradução para o português "A Maldição da Residência Hill" é uma série de 2018, que está disponível na Netflix. (Reprodução / Divulgação)

A Série norte-americana "The Haunting of Hill House" ou em tradução para o português "A Maldição da Residência Hill" é uma produção de 2018, que está disponível na Netflix. A série tem uma temporada. Para quem quer conhecer o universo, a série é de terror sobrenatural. Entre o passado e o presente, uma família dividida confronta memórias assustadoras do antigo lar e dos eventos aterrorizantes que os expulsaram da residência. Quem já assistiu e as próprias críticas dizem que é assustadora. Uma releitura moderna do romance de Shirley Jackson, considerado um clássico do terror gótico.

Assista ao trailer:

4. Sweet home

Swet Home é uma série sul-coreana de 2020 e está disponível na Netflix. O protagonista é Cha Hyun Soo, interpretado pelo ator coreano, estrela da Netflix, Song Kang (Love Alarm, No Clima do Amor, entre outros). (Reprodução / Divulgação)

"Swet Home" é uma série sul-coreana de 2020 e está disponível na Netflix. O protagonista é Cha Hyun Soo, interpretado pelo ator coreano, estrela da Netflix, Song Kang (Love Alarm, No Clima do Amor, entre outros). A história mostra humanos como monstros selvagens que espalham o terror. O jovem e seus vizinhos enfrentam inúmeros perigos e lutam para sobreviver e não perder a humanidade. Segundo as críticas de portais especializados em séries, Sweet Home está entre uma das séries mais assistidas de 2021 e apontam para outro nível de apocalipse.

Assista ao trailer:

5. Stranger Things

Stranger Things faz jus ao nome e apresenta coisas muito estranhas ao longo das quatro temporadas disponíveis na Netflix. (Reprodução / Divulgação)

"Stranger Things" faz jus ao nome e apresenta coisas muito estranhas ao longo das quatro temporadas disponíveis na Netflix. A Série norte-americana foi lançada em 2016 e conta a história de um grupo de amigos, que se envolve em uma série de eventos sobrenaturais na pacata cidade de Hawkins. Criaturas monstruosas, agências secretas do governo, dimensões paralelas. Na quarta temporada (2022) o vilão Vecna já figura entre os assuntos mais comentados da internet. Segundo a descrição da Netflix, é um tributo aos clássicos de ficção científica e terror dos anos 1980, recebeu várias indicações ao Emmy.

Assista ao trailer:

6. O mar da tranquilidade

O Mar da Tranquilidade ou "The Silent Sea" é uma série original Netflix Sul-coreana que traz Gong Yoo (Round 6) e Bae Doona (Sense8, Kingdom). (Reprodução / Divulgação)

O "Mar da Tranquilidade' ou "The Silent Sea" é uma série original Netflix Sul-coreana, que traz Gong Yoo (Round 6) e Bae Doona (Sense8, Kingdom). Aparentemente de tranquilo a série só tem o nome. É um suspense de ficção científica e conta a história de uma missão espacial que enviou exploradores para uma base lunar, para recuperar dados de um misterioso experimento. Quando os tripulantes chegam na base, descobrem que o projeto inicial foi interrompido por um acidente ainda sem explicações. A tripulação tenta recuperar amostras e dados das pesquisas, no entanto, descobrem fatos estranhos, que envolvem o acidente e o experimento. As críticas dizem que a série prende do início ao fim.

Assista ao trailer:

7. Corra

"Get Out" ou "Corra" como ficou conhecido o título de 2017, no Brasil, é uma produção estadunidense dirigida por Jordan Peele. (Reprodução / Divulgação)

"Get Out" ou "Corra" como ficou conhecido o título de 2017, no Brasil, é uma produção estadunidense dirigida por Jordan Peele. O filme está disponível na GloboPlay. A trama é um suspense psicológico, que conta a história do fotógrafo Chris, interpretado pelo ator britânico Daniel Kauuya. Ele é um jovem negro, que vai conhecer os pais da namorada branca. A trama primeiro apresenta uma família amorosa e receptiva, mas no decorrer da narrativa o fotógrafo começa a vivenciar situações perturbadoras e conhecer a ligação da família, que mantem somente empregados negros nos serviços da casa. O filme é muito bem avaliado pelas críticas, considerado um terror racial, pois levanta questões sobre o racismo e entrega cenas de terror psicológico.

Assista ao trailer: