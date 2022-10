Jeffrey Dahmer: o que aconteceu com a vizinha e com o único sobrevivente?

"Dahmer: Um Canibal Americano" já se tornou uma das séries mais apreciadas dos últimos dias da Netflix. Na produção em que Evan Peters interpreta Jeff Dahmer - um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos, há pelo menos dois elementos-chave nessa história: a vizinha Glenda Cleveland (Niecy Nash) e Tracy Edwards (Shaun Brown), vítima que conseguiu fugir e denunciar o serial killer.

Logo nos primeiros episódios da produção de Ryan Murphy, Glenda Cleveland surge preocupada. Ela sempre acionou a polícia e questionou sobre os odores e barulhos vindos do apartamento do até então suspeito.

VEJA MAIS

Já no primeiro episódio, Tracy Edwards é a "presa" que conseguiu fugir da morte. Eles aparecem ao longo da série, mas muitos se questionam sobre o que houve com os dois após a prisão de Jeff.

O que aconteceu com Tracy Edwards?

Desde a condenção de Dahmer em 1992, Tracy Edwards acumulou várias acusações policiais, incluindo prisões por posse de drogas, roubo, danos materiais, falta de pagamento de pensão alimentícia e fiança desde a condenação de Dahmer, em 1992. Na época, o sobrevivente foi reconhecido pela polícia no Mississippi como um criminoso procurado e acusado de agressão sexual a uma menina de 14 anos. Ele foi extraditado para enfrentar acusações no estado americano. As informações são do UOL.

Atualmente, não se sabe exatamente o que Tracy Edwards está fazendo agora, ou se ele ainda está vivo.

O que aconteceu com Glenda Cleveland?