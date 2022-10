Jeffrey Dahmer: óculos usado por serial killer é posto à venda por quase R$ 1 milhão

Após o sucesso da série "Dahmer: Um Canibal Americano", da Netflix, o óculos usado pelo serial killer Jeffrey Dahmer durante seus dias na prisão foi posto à venda por US$ 150 mil, cerca de R$ 812 mil na cotação atual do dólar.

VEJA MAIS

De acordo com informações do TMZ, Taylor James, responsável por administrar a Cult Collectibles, é o atual dono o item. Ele adquiriu a peça junto a outros objetos do assassino depois da ex-governanta do pai de Jeffrey entrar em contato para colocar os acessórios à venda. Além do óculos, talheres, cartas, fotos pessoais e uma bíblia também estão disponíveis na plataforma. Veja:

Coleção do assassino Jeffrey Dahmer já tem vários acessórios esgotados. (Foto: cultcollectibles.org)

Em um bate-papo para o canal do Youtube de Jake Webber, o vendedor revelou que o óculos é a peça mais rara e única que sua loja pode ter. "Essa é, provavelmente, a mais rara e cara, talvez a coisa mais única que o Cult Collectibles vai ter. Não consigo pensar em nada que seja mais instantaneamente reconhecido. Eles estavam na cela, quando ele foi morto na prisão", disse ele,

Taylor decidiu gerenciar e vender o acervo pelo site em troca de uma parte dos lucros. A ex-governanta também irá lucrar com as vendas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)