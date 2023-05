Key Alves, do BBB 23, tatua bandeira do México e internautas apontam erro; entenda

A modelo e jogadora de vôlei Key Alves decidiu eternizar sua passagem em realities com tatuagens. A ex-participante do BBB 23 publicou em sua conta do Instagram os quatro desenhos escolhidos, mas um detalhe não passou despercebido pelos fãs, que apontaram um erro em uma das tatuagens da modelo.

Na publicação desta segunda-feira (8), Key mostrou quatro tatuagens novas:

Uma chave, símbolo da participante no BBB 23;

Uma coordenada geográfica;

A frase “posturada e calma”;

Uma bandeira do México em formato de coração, tatuagem que foi alvo de comentários dos internautas.

Veja as fotos:

Segundo internautas, pela ausência do símbolo central da bandeira mexicana, a tatuagem de Key Alves é na realidade uma bandeira da Itália. “Essa bandeira não é da Itália?”, escreveu um usuário do Instagram. “Bandeira errada, hein?”, escreveu outra internauta.

Veja as bandeiras da Itália e México

Bandeira do México (ClickFree Vector Images/Pixabay)

Bandeira da Itália (Open Clipart-Vectors/Pixabay)

Com 9,8 milhões de seguidores, Key Alves deixou o BBB 23, mas, foi convidada a participar do reality show mexicano “La Casa de Los Famosos”. A homenagem rendeu quase 180 mil curtidas e também gerou comentários positivos: “As definições de perfeição foram atualizadas”, escreveu um fã clube da modelo.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)