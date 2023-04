Fãs de Key e Gustavo Cowboy, do BBB 23, planejam presentear ex-casal com viagem para Maldivas

Os fãs de Key Alves e Gustavo Cowboy estão empenhados para ver o casal novamente juntos. Na internet, eles planejam uma campanha, através de uma vaquinha virtual com o intuito de unir novamente os ex-participantes do BBB23. Segundo os fãs em questão, uma ótima ideia seria enviar Key Alves e Gustavo Cowboy para as Ilhas Maldivas. Assim, em um dos paraísos mais famosos, ambos dariam uma nova chance ao amor.

Após os boatos surgirem, a web reagiu: “A que ponto chega essa obsessão? Gente isso è uma doença, tem gente passando fome e as pessoas fazendo vaquinha pra rico? Lamentável. Sem condições! No dia que eu der meu dinheiro pra participante de Reality, pode vim com o laudo médico de louco e me internar direto”, comentou um dos internautas.

O namoro do casal chegou ao fim logo após a reta final do programa. Key Alves anunciou no Instagram: “Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste”, desabafou.

