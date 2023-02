BBB 23: Tatuagem de Key Alves vira meme na internet

A participante do "Big Brother Brasil 23", Key Alves, virou meme na internet após os internautas perceberem um erro em uma tatuagem da sister. A atleta tem uma frase em inglês escrita de forma errada: “Be beaultiful hurt”. O que deveria significar “Ser bonita dói”, é traduzido como “seja linda machucada”.

Com esse intuito, a frase deveria ser escrita da seguinte forma: “Being beaultiful hurts”. Ou seja, além da mudança do "be" para "being", a palavra “beautiful”, que está escrita com um “l” mais no braço de Key, também deveria ser reescrita.

Sem perder tempo, os internautas não economizaram nos memes sobre essa tatuagem.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)