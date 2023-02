BBB 23: Key Alves é chamada de mentirosa por Lexa após Jogo da Discórdia: ‘Mente sem parar’

Key Alves, jogadora de vôlei e participante do BBB 23, foi criticada pela cantora Lexa, esposa de MC Guimê, após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (27). Ela saiu em defesa do marido, que é desafeto declarado da sister.

“Então vamos nessa...a Key não só joga palavras negativas para o Guimê, mas para qualquer um que está na casa e não concorda com ela, inclusive seus aliados. Ela mente sem parar. Ela tenta buscar brechas para tentar sair como certa”, publicou Lexa.

[Twitter=1630373302538493952]

De acordo com a esposa de MC Guimê, pessoas que trabalharam com Key Alves também já se manifestaram de forma contrária ao comportamento da atleta no reality show. “Nem as próprias pessoas que trabalharam com ela aqui fora concordam com ela, tem gente da equipe de vôlei me mandando mensagens e comemorando. Será que todo mundo tá errado e só o alecrim certa? Enfim, nesse rolê eu também vou até o fim contra vocês”, afirmou a cantora.

Lexa afirmou ainda que entende que a equipe de comunicação de Key Alves esteja preocupada com a imagem da participante. “Eu realmente compreendo, mas quem disse que ia até o fim contra o Guimê foram eles! Acho que todos lembram da Key e Cowboy no quarto dizendo que iriam até o fim contra o Guimê”, destacou Alexa.