BBB 23: veja o que rolou na madrugada desta terça-feira, 28

BBB 23 em dia de Jogo da Discórdia é garantia de movimento dos confinados na casa. A madrugada desta terça-feira, 28, não poderia ser diferente. Teve confinado tentando se explicar e até já 'prevendo' a próxima confusão. A torta de climão começou quando Larissa expôs Key Alves e disse que a jogadora falou mal de Fred Nicácio. O Quarto Fundo do Mar teve um abalo.

Fred tirou satisfação com Key e a atleta retrucou. "A gente estava falando do Cris e eu peguei e dei minha opinião, que não te compromete em nada comigo. Eu continuo sendo sua amiga, só que eu não acho certo e não vou passar pano. Só que para mim morreu ali", disse.

O médico não gostou e se sentiu exposto. "Quando alguém que não é aliado meu, que é adversário meu, puxa um assunto sobre mim, ele quer reforçar com você, ou com quem for, o que ele pensa", ponderou.

Larissa em conversa com Amanda incentivou a sister a contar a Domitila que flagrou Key e Cezar Black falando mal da miss "Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois", diz Larissa.

O nome de Key Alves continuou na boca da casa. Bruna Griphao disse que "Ela tem problema com mulheres", disparou a atriz. Já Key Alves fez uma autoanálise e se diz segura com seu jogo. Cezar, seu aliado, em conversa com a jogadora relatou que acha Amanda hipócrita e avaliou a proximidade dela com Cara de Sapato.

Outras conversas paralelas rolaram pela casa e os ânimos continuaram oscilando, neste dia de eliminação de Paredão no BBB 23.