BBB 23: Jogo da Discórdia tem participante ouvindo verdade e consequência

Nesta segunda-feira (27), o Jogo da Discórdia do "Big Brother Brasil 23" teve “verdade ou consequência”. Na dinâmica, um participante escolheu um alvo para falar umas verdades e em seguida, escolheu uma entre as três consequências disponíveis. Elas eram: tiro de fumaça, porrada de travesseiro ou bomba gosmenta.

O participante que falou ficou em um púlpito, e teve num minuto para falar. O brother escolhido para ouvir ficou sentado em frente a um alvo, depois ele pode se defender em 30 segundos.

Confira as escolhas de cada brother

- Cara de Sapato: Black é escolhido.

"O erro dos outros não justifica os seus erros. Hoje, no meio de uma briga, você queria falar dos seus erros...(...) Você quis questionar e brigar comigo", diz o lutador, ele escolhe travesseiro como consequência.

"Você aqui dentro tende a ser o dono da verdade. Quando é com seus amigos, você torna a situação diferente das pessoas que não são aliadas suas", explica Black.

- Black: escolhe Sapato

"Você é um cara extremamente parcial (...) Você me acusou várias vezes, me magoou", diz Black, que também escolhe o travesseiro.

"Não estava presente quando a Bruna falou (...) Vocês querem usar isso...!", explica Cara de Sapato.

- Fred Nicácio: Cara de Sapato é o escolhido.

Ele chama o lutador de fofoqueiro e diz que não quer mais conversar sobre os mesmos assuntos. O médico avisa: "Supera, porque o game não vai parar porque você está triste". Cara de Sapato recebe bomba de travesseiro de novo.

Sapato explicou que sua mágoa é sobre a mentira inventada por Fred, mas também que tiveram outras situações com mais mágoas.

- Aline Wirley: escolhe Domitila

A cantora disse que Domitila faz os outros participantes de escada: "Eu achava seu jogo completamente duvidoso. Ele agora é egoísta e difícil de entender. Não compro esse seu lugar doce... Queria até ter uma troca com você, mas não rola". Domitila recebe tiro de fumaça.

A miss citou algo que a Key contou para ela. "A Key fala muitas coisas", acrescentou Aline.

- Guimê: Key é escolhida

Guimê citou o momento que Key foi ignorante com ele: "No início do jogo tivemos embates diretos e, de certa forma, a gente se entendeu. Você teve pré-julgamento, e eu também... Beleza. Nos últimos dias, isso foi se intensificando. Eu indiquei uma pessoa que tinha me indicado. Você colocou o dedo na minha cara". Ele escolhe bomba gosmenta.

Key disse que não entendeu porque colocar Gustavo no Paredão e falar dela na justificativa no momento de usar o Poder Supremo.

- Amanda: escolhe Black

A médica citou mais uma vez saúde mental e sobre Black ter usado um momento que não era sobre ele, para falar sobre uma situação antiga dele. Amanda escolhe bomba de travesseiro.

Black disse que na briga de hoje só queria o mesmo julgamento que as pessoas tiveram com ele. "Hoje com a Bruna, queria a mesma atitude de vocês, que vocês tiveram contra mim".

- Domitila: chama Aline Wirley

A miss falou um pouco do primeiro Jogo da Discórdia e chamou Aline de recalcada, que riu. Aline recebeu a fumaça assim como Domitila.

"É com essa Domitila que eu quero falar, que eu quero jogar. Não a que fica camuflada atrás das good vibes. Você não sabe ouvir e isso é muito chato", disse Aline.

- Key: escolhe Guimê

Ela chama Guimê de manipulador e general, disse ainda que só vai saber disso quando sair. Key citou novamente ele ter parado de falar ao perceber que ela estava ouvindo no Quarto do Líder. Guimê recebe bomba gosmenta.

O cantor disse que não parou de falar, e pediu para Alface confirmar, o brother então confirma. Guimê pede VAR. "Vota em mim, que eu voto em você, e é isso", disse o MC.

- Alface: escolhe o Black

"Você está no jogo. Você esqueceu. Aqui não é para ver quem é o ursinho mais carinhoso. E, no ao vivo, você também falou que eu usei espuma para jogar no olho dos outros. Isso não aconteceu. Se você viu, beleza. Se você não viu, não fala", disse. Ele escolheu fumaça.

"Entendo seu ponto de vista, só acho esquisito. Você teve uma das brigas mais feias e você volta a me colocar. Seu discurso está sendo para mim novamente. Quem tem medo de jogar aqui é você", se defende Black.

- Sarah Aline: escolhe Domitila

Ela falou sobre a questão da Domitila sempre falar coisas demais com as outras pessoas. "A sua lealdade comprometeu o meu jogo", disse. Ela escolheu bomba de travesseiro.

Domitila disse que não quer se defender e disse que foi errado o que ela fez. "Me perdoe, Sarah".

- Bruna Griphao: escolher o Fred Nicácio

A atriz disse que escolheu ele pelo que ocorreu hoje, e que Fred apontou o dedo para ela e que não queria cuidar da Amanda verdadeiramente. "Para você é muito mais fácil me tirar por expulsão", disse. Ela escolheu tiro de fumaça.

O médico disse que teve a intenção genuína de ajudar a Amanda: "O que você pensa sobre as minhas atitudes é problema seu".

- Marvvila: escolhe a Amanda

A cantora disse que descontou nela os votos que o grupo Fundo do Mar deu na médica. "Acho importante a gente não julgar as pessoas", disse Marvvila, que escolheu porrada de travesseiro.

Amanda explicou que tinham dito para ela que Marvvila e Fred disseram que queriam ir para o Paredão com ela, por ser fraca. "Mas, você é uma pessoa que vai conforme a dança", disse a médica.

- Fred Desimpedidos: escolhe Domitila

Meu critério é convivência, disse que a miss tem "duas personalidades", uma que é a good vibes e uma outra. Ele ainda cita a aliança que Domi quis fazer com o Guimê. Ele escolhe fumaça.

"Segunda coisa, eu sou muito good vibes. Mas teve pessoas que eu parei de olhar na cara. Não sou robô", explicou a miss.

- Gabriel: escolhe Aline Wirley

O ator explicou as situações que deixaram ele desconfiados. Ele escolhe fumaça.

"Com relação à Marvvila, eu não quis falar 'ô grupo, olha aqui (...) Tenho uma relação muito pessoal com o Fred. A gente tem que ter dúvidas aqui dentro", disse a cantora.

- Larissa: escolhe Key

Larissa falou sobre Key revirar os olhos quando viu a foto dela com Gustavo. Ela ainda falou sobre Key não ter moral para falar sobre determinadas coisas: "Hoje, aconteceu uma briga na casa. Você tentou sentar na janelinha. Você já brigou com o Alface, com o Guimê...". Larissa escolheu tiro de fumaça.

Key disse que não vai falar da foto.