BBB 23: Bruna passa lenço com alvejante nas partes íntimas. “Não é pra x*reca”, alerta sister

Bruna Griphao descobriu a real utilidade de um lenço que fica no banheiro do BBB 23. Na tarde desta segunda-feira (27), a sister foi alertada pela Larissa, em conversa na academia. “Vocês sabem que aquele lenço do banheiro é um lenço pra limpar o banheiro, e não pra passar na xereca?”, disse.

“Porque esses dias eu vi alguém pedido para usar também”, acrescenta Amanda.

A atriz admitiu que, sem querer, passou os lenços destinados a lavar o banheiro em suas partes íntimas: “Gente, eu sempre usei para limpar minha bunda”.

“Mas aquilo lá tem produto de limpeza!”, alertou Aline Wirley.

Ela ainda contou que utilizou os lenços todos os dias desde que entrou no reality. “Que ótimo”, brincou a artista.

Na semana passada, Bruna passou um outro lenço de limpeza nos olhos.