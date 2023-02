BBB 23: Bruna Griphao passa desinfetante no olho pensando ser lenço umedecido; vídeo

A participante do BBB 23 Bruna Griphao passou por maus bocados nesta na quinta-feira (8), por conta de um engano que cometeu. Isso porque a atriz confundiu detergente com lenço umedecido e passou no rosto. A atrapalhada aconteceu na cozinha da casa, enquando outros brothers ajudavam no preparo da comida.

O atleta Cara de Sapato não gostou nem um pouco da confusão e deu uma bronca na sister. O vídeo repercutiu nas redes sociais.

"Isso aqui não é para passar no rosto não, né?", perguntou Bruna. "Claro que não! No rosto? Você é louca?", respondeu Cara de Sapato. "Passei no olho", disse a atriz em seguida.

"Isso é desinfetante! Vem molhar o rosto! Você é louca?", advertiu o lutador. "Eu achei que fosse lenço. Não é lenço umedecido isso?", ela respondeu.