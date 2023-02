Bruna fica chocada com costume curioso de Cristian

A atriz Bruna Griphao conversava com alguns brothers dentro do quarto "Fundo do mar" e dividiu com os amigas uma atitude curiosa de Cristian. Ela disse que viu o colega de confinamento tirando a roupa antes de ir ao banheiro.

"Ele tirou a roupa e entrou no banheiro. Eu falei: 'Tu vai ca**ar?' E ele: 'Vou!', descreveu Bruna. Os brothers riram da cena e Cristian rebateu: "Óbvio! Você c**a de roupa?'"