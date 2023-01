BBB 23: 'estava ruim o clima', diz Bruna Griphao sobre divisão na casa

Bruna Griphao, Cristian, Gabriel Santana e MC Guimê comentaram sobre o clima de divisão entre os participantes na varanda da casa. Bruna e MC Guimê comentam de divergências entre os próprios aliados, e a atriz diz que não se pode ter certezas absolutas no BBB. Com informações do Gshow.

"O que eu aprendi agora essa semana é dar sempre dois passos para trás para analisar com calma as coisas, porque não dá para levar tudo tão a ferro e fogo. Tá todo mundo achando muita coisa, às vezes a percepção que a gente teve de lá, foi a mesma percepção que vocês tiveram daqui", Bruna fala para Gabriel Santana, se referindo aos grupos separados dos dois.

A atriz segue o papo e diz que vai continuar priorizando seus aliados dentro da casa, mas que não gosta do clima de guerra de lado A e lado B. "Tava ruim o clima", ela opina. Cristian concorda: "Tava ruim o jeito que tava. Até a gente passar um pelo outro, a gente tava se olhando atravessado"