Portiolli afirma que não tem interesse em apresentar o BBB e fala sobre relação com famosas da Globo

Apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, o “Podcats” entrevistou Celso Portiolli na última segunda-feira (15). O comandante do Domingo Legal, do SBT, declarou que só se comunica com apenas duas famosas da Rede Globo e falou sobre suas condições para trabalhar apresentando um reality show na emissora.

Atualmente com 55 anos, Portiolli apresenta o Domingo Legal desde 2009. Recuperado de um câncer na bexiga que descobriu no final de 2021, o apresentador concedeu uma entrevista ao podcast apresentado pelo ex-marido de Carlinhos Maia. Durante a conversa, o apresentador citou as especulações que giraram em torno de seu nome após ter postado fotos com Ana Furtado, de 49 anos, e Boninho, diretor do Big Brother Brasil.

Na época, Portiolli foi cogitado como novo apresentador do BBB. Entretanto, o apresentador negou que teria interesse em comandar o programa e afirmou que já conhecia Ana Furtado por conversas em redes sociais, mas que a viu pessoalmente pela primeira vez em abril deste ano e por isso registrou o momento com as fotos.

Ele também afirmou que não se sentiria bem apresentando realities por conta dos “cancelamentos” e que não gostaria de lidar com o politicamente correto e incorreto. “Não é algo que eu gostaria de fazer, mas pagando bem eu faço”, afirmou.

Portiolli chegou a declarar que só tem contato com duas famosas da Rede Globo: Ana Furtado e Tatá Werneck, com quem troca mensagens no Instagram. Tatá, inclusive, seria a única a perguntar sobre a saúde do apresentador: “Eu tenho um carinho muito grande pelas duas”, completou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)