São João da Thay: em sessão de filme da Disney, ex-BBBs Alface, Domitila e Black causam alvoroço em fãs

Às vesperas do evento princiapal da quinta edição do São João da Thay, a influenciadora e embaixadora da UNICEF, Thaynara OG recebeu convidados para mais um dia de programação. Um pool party, sessão de cinema e um jantar no centro histórico de São Luís, no Maranhão, marcaram o dia 06 de junho.

Um evento da Disney e Pixar apresentou em primeira mão para os convidados do São João da Thay, o filme 'Elementos', que estreia no cinema no próximo dia 22. O elementos presentes na animação foram representados por Thaynara OG, como Faísca, Babu Santana, como Gota, Ivan Baron, como Turrão, e Lucy Alves, como Névoa.

VEJA MAIS

Na sala de cinema do São Luís Shopping, local que será o evento principal, os convidados da influenciadora tiveram a oportunidade de assistir a animação pela primeira vez antes de todo o Brasil. Porém, antes de entrar na sala, era necessário entregar o celular, para que não tivesse nenhuma gravação do filme. "A multa é alta", brincou Thaynara.

Os convidados divididos entre influeniadoes, produtores de conteúdos e ex-BBBs, movimentaram o estabelecimento antes da sessão. Os mais badalados eram os participantes do reality global desse ano, entre eles, Ricardo Alface, Domitila e Cezar Black.

"O carinho das crianças é incrível, proque eu acredito que elas não mentem e sentem energia. Quem me conhece sabe, que e sou totalmente sobre energia, good vibes, eu sonho e as coisas acontecem, e por acaso, a minha conexão foi em Belém do Pará. Onde eu fui muito bem recebida por todas as pessoas muita gente veio falar comigo, pedindo foto para as mães. Está sendo muito agradavél", revelou Domi.

A Miss Alemanha contou que após cumprir alguns compromissos na Europa e no Brasil, essa foi a primeira vez que de fato ela participou de um evento de influenciadores.

Outro que precisoou lidar com o assédio foi Ricaro Alface. Cheio de simpatia, o ex-brother bateu dezenas de fotos e gravou muitos vídeos. Porém, ele não escapou da pergunta: "e a paraense Paula Freitas estão mantendo contato?".

"É difícil a relação dos ammigos da casa pśo BBB, todo mundo quer trabalhar e fazer o seu, às vezes não tem nem tempo de ficar olhando as redes sociais. Então, a gente acabou se distanciando um pouco, mas foi muito natural, foi acontecendo, om outros integrantes tmbém foi a mesma coisa. Mas, eu e a Paula de vez enquanto nos mandamos mensagens. Eu gosto bastante dela, ela tem um lugar guardado no meu coração", disse.

Para quem não lembra, Paula e Alface vireram um affair sem beijo dentro do BBB23, com a saída dela, o brother começou a se relacionar com Sarah Aline, que também está no São João da Thay.