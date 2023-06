São João da Thay: Ex-BBBs Larissa Santos e Rodrigo Mussi vivem affair

O perfil Siga a Cami, no Instagram, publicou o beijão entre os exs-BBBs Larissa Santos e Rodrigo Mussi nesta terça-feira, 06. Na imagens, os dois aparecem juntos durante a programação do São João da Thay, que ocorre em São Luís, no Maranhão.

Durante à tarde de hoje, os dois chegaram em horários diferentes para almoçar no hotel em que estão hospedados. Larissa chegou primeiro e, bem simpática, sentou na mesa de Gabriel Fop (ex-BBB 23). Já Rodrigo chegou depois, mas não sentou na mesma mesa que eles.

Na pool party do evento, que rolou na piscina do hotel, os exs-BBBs não estiveram presentes.

Key Alves também está no mesmo hotel. Para quem não lembra, ela tem uma tatuagem em homenagem ao ex-BBB Rodrigo Mussi e revelou que viveu affair com ele.

Larissa e Rodrigo viajaram juntos para o evento. Os fãs do 'Laried', shipper da sister com o ex-BBB, Fred, com quem viveu romance dentro e fora do programa, não gostaram de ver Larissa próximo a Rodrigo e chegaram a criticá-la por isso.