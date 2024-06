Ex-BBB Isabelle Nogueira compartilha ensaio com tema indígena

A ex-participante do Big Brother Brasil 24, Isabelle Nogueira, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um ensaio fotográfico com a temática indígena. A cunhã-poranga do Boi Garantido, posou em meio à vegetação amazônica, com pinturas indígenas pelo seu corpo e o tradicional cocar.

Na legenda das fotos publicadas em suas redes sociais, Isabelle usou a letra de uma toada do Boi Garantido. "Amazonas lendárias, matriarcas da selva. Das noites de lua nas margens do lago dos muiraquitãs. Yaci Uaruá", escreveu a ex-BBB.

"Na formação dos povos da Amazônia, muitas Amazonas Lendárias lutaram com vigor e coragem para que chegássemos até aqui", afirmou. "E na festa do povo da floresta - Festival Folclórico de Parintins - bradamos para o mundo, com muito orgulho, a nossa ancestralidade através dos cantos, contos, movimentos, mitos e traços. É tradição, luta e resistência!", completou a cunhã-poranga.

A ex-BBB, que ficou em terceiro lugar no reality, também aproveitou para explicar o significado dos grafismos indígenas que aparecem em seu corpo nas fotos. "Características de ponta da flecha que indica uma grande reunião, invocando a união e proteção. Pintura do povo indígena kokama", detalhou Isabelle.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)