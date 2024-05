Isabelle Nogueira, ex-BBB e cunhã do Garantido, se torna embaixadora do Festival de Parintins

A ex-BBB Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, foi nomeada embaixadora do Festival Folclórico de Parintins. Em solenidade realizada nessa quinta-feira

(16), o prefeito Bi Garcia condecorou a amazonense. A honraria declara Isabelle como representante da festa ao nível nacional e internacional. A nomeação ocorreu por meio do Decreto 047/2024, da Procuradoria Geral do Município de Parintins (PGMP). Isabelle recebeu a comenda como reconhecimento pela divulgação do Festival de Parintins durante o Big Brother Brasil 24.

“Isabelle divulgou de forma espontânea e apaixonada pela nossa cidade, pelo Festival de Parintins, pelo seu boi Garantido. Ela divulgou, difundiu, falou, dançou, cantou e mostrou um pouco do Festival de Parintins na sua passagem pelo BBB. Portanto, o povo de Parintins reconhece e dá a ela o título de embaixadora”, disse Bi Garcia.

Para Isabelle, a honraria traz orgulho e alegria, e a lembra dos anos dedicados à cultura do Amazonas. “É ainda mais especial porque danço Boi-bumbá há 17 anos, e neste ano celebrarei 10 anos como item oficial no Festival de Parintins”, afirmou. A ex-BBB declarou que a divulgação que faz é natural e que essa paixão surgiu ainda na infância, com influência da mãe.

“Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Festival Folclórico de Parintins, prepare-se, pois é a maior experiência cultural que você viverá na Amazônia brasileira. É a festa do povo da floresta”, convidou Isabelle. Fred Góes, presidente do Boi Garantido, exaltou a atitude da cunhã, que falou sobre os dois bois sem distinção. “O título de embaixadora é uma consequência natural, porque durante 100 dias foi o que sempre foi. Ela teve a grandiosidade de entender a importância do Festival de Parintins”, disse.

Nesse ano, a TV Globo transmite o 57º Festival Folclórico de Parintins em seus canais oficiais. O festejo ocorre entre os dias 28 e 30 de junho. Essa é a primeira fez que o festival dos bois Garantido e Caprichoso é transmitido pela emissora.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)