BBB 24: Isabelle relata que ficou com os seios de fora, sem querer, na festa de Parintins

Durante uma conversa na área externa da casa do BBB 24, Isabelle relembrou alguns momentos vivenciados durante a Prova do Líder, que envolveu muita resistência dela e de Beatriz, as vencedoras da disputa.

A manauara disse para Alane, Yasmin, Leidy Elin e Beatriz que durante a prova, pedia a todo momento que a vendedora de camelô focasse nela. "É muito da dança, eu vivo uma disputa no Festival Folclórico de Parintins, se eu focar no que o outro está fazendo eu esqueço de mim", explicou.

Ainda durante a conversa, Isabelle relatou um momento difícil e polêmico que teve que lidar durante a festa de Parintins.

"Eu tenho cicatriz nas minhas costas de dois ferros que entraram da fantasia e eu tive que dançar com uma roupa pesadíssima, gigante. Eu tive que dançar, mais de 6 minutos concorrendo pra 3 jurados".

Ela ainda que enfrentou o perrengue de ter os seios expostas durante a apresentação.

"Minha cuia caiu, fiquei com os seios para fora, foi a maior polêmica, foi a maior coisa, falaram muito e eu focando em mim. Não, eu tenho que focar em mim, estou aqui sorrindo, não aconteceu nada, puxei o cabelo para frente para esconder os seios, para não sexualizar algo que é nosso da Amazônia, mas eu não quero sexualizar, então, puxei o cabelo pra frente, o jurado não percebeu e eu estou aqui, ó, inteira".

A sister finaliza: "Eu tenho que focar em mim, não tenho que focar no que a outra está fazendo ou no que os outros estão fazendo, não, sou eu, é o meu momento. Nós somos os nossos maiores adversários muitas das vezes e está aqui ó [apontando para a cabeça] na mente", concluiu a manaura.