Paraense e indígena: saiba quem é a cunhã-poranga do Boi Caprichoso, rival do Garantido de Isabelle

Após a passagem de Isabelle Nogueira pelo BBB 24, que é cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival Folclórico de Parintins - realizado em Manaus -, a cultura nortista ganhou o Brasil. Em meio a isso, quem também ganhou destaque foi a cunhã-poranga do Boi Caprichoso, a paraense Marciele Albuquerque, considerada rival da ex-sister na competição. Aos 30 anos, a moça que é indígena do povo Munduruku e nascida em Juruti, no Pará, mora em Manaus há 13 anos.

VEJA MAIS

No último fim de semana, a representante do Boi Azul se apresentou no São João da Thay, no Maranhão - junto a Isabelle. Pela primeira vez os bois-bumbás participam do evento da influenciadora Thaynara OG. Compartilhar a cultura nortista também é outra marca da paraense. No Instagram já reúne mais de 300 mil seguidores e é nas redes sociais que mostra a conexão dela com a natureza e compartilha, ainda, os hábitos de onde ela vive e da região amazônica.

Ativismo

Marcielle é solteira e não tem filhos. Mas o engajamento da cunhã-poranga vai além. Com formação em Administração, Marciele também se destaca como ativista. Ela é envolvida em ações que debatem a fome, mudanças climáticas e o futuro da Amazônia em vários lugares do mundo. E ainda, em outubro de 2023, a moça participou da Conferência da Juventude pelo Clima, evento promovido pelo Fórum Mundial de Alimento (FAO), em Roma, na Itália.

Já em setembro do mesmo ano, também participou da Semana do Clima promovida pela ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Em 2018, Marciele estreou no Carnaval carioca, desfilando na Mocidade Independente de Padre Miguel, na ala que homenageou os bois de Parintins. A escola levou para a avenida o enredo “Namastê… a estrela que habita em mim, saúda a que existe em você”.

Sobre o Festival de Parintins

O Festival de Parintins é um espetáculo a céu aberto estrelado pelos bois Caprichoso e Garantido. Acontece em Parintins, na Ilha Tupinambarana, que fica no estado do Amazonas, quase na divisa com o Pará. As apresentações acontecem no mês de junho no Bumbódromo, em uma arena que tem formato de cabeça de boi e capacidade para 35 mil pessoas.

São três noites de espetáculo, quando o Boi Caprichoso (atual campeão), representado pela cor azul e estrela na testa, e o Boi Garantido, que traz a cor vermelha e o coração na testa, fazem as suas apresentações. No quarto dia, é escolhido o vencedor: aquele que performou o melhor enredo dentro do tema do ano e teve a melhor pontuação entre os 21 itens avaliados. Cunhã-poranga é um deles.

O item que Marciele e Isabelle, do BBB 24, representam é o de número 9. No regulamento do Festival, a cunhã-poranga é "moça bonita, guerreira e guardiã, que expressa a força através da beleza". Elas são avaliadas e recebem notas. O júri compara beleza, movimentos, simpatia e indumentária.