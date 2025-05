Música não, toada! O que são as toadas, fundamentais no Festival de Parintins?

O Festival de Parintins é mais do que o maior festival folclórico do planeta — é uma manifestação vibrante da identidade cultural amazônica. Entre os elementos que compõem esse espetáculo, a toada se destaca como a alma sonora da programação — e vai além dos dias de festival, fazendo história e entrando na memória das galeras (isto é, “torcidas”).

Historicamente, a toada possui raízes profundas na cultura brasileira. A expressão vem do verbo toar, que significa produzir um som forte e ressoante, transcendendo a simples definição de música ou canção, explica a Enciclopédia do Itaú Cultural.

No boi-bumbá, ela evoluiu para um gênero autônomo, sendo cuidadosamente composta para refletir temas específicos — desde a exaltação da natureza até questões sociais contemporâneas —, servindo como veículo de comunicação e resistência cultural. As toadas também falam sobre mitos, lendas, o cotidiano do povo amazônico ou, ainda, têm o propósito de incentivar e, literalmente, balançar a galera.

Durante o Festival de Parintins, as toadas são apresentadas com intensidade e paixão, sendo avaliadas como um dos 21 itens do julgamento oficial. Elas são interpretadas por levantadores de toadas, acompanhados pela Marujada de Guerra (nome do grupo de percussão, equivalente à "bateria", do Caprichoso) e pela Batucada (do Garantido), criando uma atmosfera envolvente que cativa o público e reforça a rivalidade saudável entre os bois.

Além de sua função no festival, as toadas desempenham um papel crucial na preservação e disseminação da cultura amazônica. Elas incorporam palavras e expressões indígenas, mantendo vivas as línguas e tradições dos povos originários. Essa integração linguística e cultural fortalece a identidade regional e promove o reconhecimento da diversidade brasileira.

Em suma, as toadas são muito mais do que apenas músicas ou canções — são narrativas sonoras potentes e fundamentais para o Festival de Parintins e para a cultura amazônica. Elas representam a voz de um povo que, por meio do canto, celebra sua história, luta por seus direitos e compartilha com o mundo a riqueza de sua herança cultural.