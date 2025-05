Qual a bebida que aparece nas novelas turcas? Conheça o 'Chá Turco' e a xícara típica da Turquia

Quem está acostumado a acompanhar as novelas turcas já se deparou com os personagens tomando uma bebida durante as cenas. Com uma tonalidade, às vezes, marrom e outra vinho, eles estão sempre tomando num mesmo modelo de xícara. Acontece que tudo isso faz parte de uma tradição cultural da Turquia, assim como os brasileiros estão acostumados a consumir café.

O Império Otomano já foi considerado como um dos centros influenciadores de cultura do mundo. Ele foi um dos herdeiros do Império Romano. Parte dele é o que conhecemos como Turquia. Enriquecida por milênios, a cultura turca possui alguns hábitos e costumes típicos, como é o consumo de chá, que é considerada a bebida mais consumida no país.

Qual o chá consumido nas novelas turcas?

No caso, um dos chás mais consumidos pelos turcos é o chá preto, que também é conhecido como "Chá Turco". Apesar de ter esse nome, a sua coloração está mais para vinho e marrom. Além disso, ele não é o mesmo chá preto conhecido em outras partes do mundo, como no Brasil. Por conta desta tradição, o chá é considerado a bebida oficial da Turquia.

O tradicional "Chá Turco" é cultivado nas costas do Mar Negro, na região de Rize, que fica no Nordeste do país, entre as províncias de Trabzon e Artvin.

Como é feito o chá das novelas turcas?

Tradicionalmente, os turcos não costumam utilizar nenhum saquinho para fazer o chá preto. As ervas são despejadas diretamente nos bules.

Acontece que os bules tem formato específico para que o processo todo saia como esperado.

Qual o formato das xícaras das novelas turcas?

Assim como o chá preto consumido na Turquia é diferente, a xícara em que eles bebem também não se parece com aquelas conhecidas em outros países.

Na verdade, a xícara das novelas turcas tem formato de tulipa. Este design tem uma explicação científica e serve para conservar o calor. Assim, a parte inferior sempre fica aquecida, enquanto a parte superior está numa temperatura agradável para ser consumida.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)