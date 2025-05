Conheça as cinco melhores novelas turcas segundo os fãs turcos

Estar antenado nas novidades das novelas turcas pode não ser uma tarefa simples. Ainda mais com a barreira da língua estrangeira. Porém, as melhores dizis que estão disponíveis atualmente na Turquia já podem ser acompanhadas pelos fãs brasileiros no YouTube, que possui os canais oficiais das produções. Lá, é possível assistir novelas turcas grátis com legenda em português.

Dentre os destaques das melhores novelas turcas da atualidade, segundo a plataforma de fãs Dizilah, está a dizi "Çift Kişilik Oda". Mesmo com apenas um episódio lançado, ela já está fazendo sucesso no seu país de origem. Com o elenco estrelado por Devrim Özkan e Ulaş Tuna Astepe, o enredo da história é sobre uma mulher que está em busca de realizar o seu sonho de trabalhar num hotel. Quando ela consegue, é designada para trabalhar diretamente com um dos donos, que não é uma pessoa fácil.

A direção da novela turca "Çift Kişilik Oda" é por conta de Yusuf Pirhasan, que também dirigiu a dizi "O Outro Lado do Amor" ("Evlilik Hakkında Her Şey"). O roteiro é assinado por Ayşe Üner Kutlu, que também escreveu a novela turca "Será Isso Amor?" ("Sen Çal Kapımı"). A história é inspirada no dorama "Sorriso Real".

Confira as cinco melhores novelas turcas do momento:

1. Novela turca "Eşref Rüya"

Sinopse: Eşref Tek (Çağatay Ulusoy) e Rüya (Demet Özdemir) são apaixonados desde a infância. Mesmo com um sentimento tão forte, eles nunca se encontraram. Enquanto ele passou boa parte da vida procurando pela amanda, o tempo fez com que eles se distanciassem e seguissem rumos diferentes. Mas o destino faz os caminhos deles se cruzarem de qualquer jeito. Ele se torna um dos líderes da máfia, enquanto ela se transforma numa cantora que teve que adotar outro nome para não ser reconhecida.

Elenco: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili, Tolga Tekin e Ahmet Rifat Şungar

Número de episódios: 10

Gênero: Drama e Romance

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "Uzak Şehir"

Sinopse: Alya Albora (Sinem Ünsal) é uma mulher que vai até a cidade natal do marido para o funeral dele. Junto do filho, Deni̇z Ci̇han Albora (Kuzey Gezer), os dois estarão sob regras rígidas da família do falecido marido. A sogra, Sadakat Albora (Gonca Cilasun), faz de tudo para impedir que o corpo do filho seja levado embora. Assim começa uma história marcada por segredos e descobertas.

Elenco: Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer, Müfit Kayacan e Alper Çankaya

Número de episódios: 27

Gênero: Drama

Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Çift Kişilik Oda"

Sinopse: Uma mulher deseja trabalhar no hotel que foi construído pelos seus falecidos pais. Nilüfer (Devrim Özkan) ficou órfã ainda muito cedo, por isso quer se aproximar do passado por meio do Hotel Lutesya. Lá, ela vai trabalhar para Kaan (Ulaş Tuna Astepe), um dos herdeiros do estabelecimento, que está em busca apenas de vingança contra a sua meia-irmã, Sevil (Gözde Seda Altuner).

Elenco: Devrim Özkan e Ulaş Tuna Astepe

Número de episódios: 10

Gênero: Comédia Romântica

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "O Otomano" ("Kuruluş Osman")

Sinopse: Osman Bey (Burak Özçivit) é filho de Ertuğrul Gazi, mas ele é conhecido mesmo como o "pai do Império Otomano". A história da novela se concentra na sua vida dele e nas relações e conspirações que o cercaram em todos os momentos da vida. Com o objetivo de tornar grande o seu império, Osman terá uma vida cheia de desafios e confrontos.

Elenco: Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ömer Faruk Aran e Leya Kırşan

Número de episódios: 193

Gênero: Drama, Época e Ação

Onde assistir: YouTube

5. Novela turca "Marcados Pelo Passado" ("Sahipsizler")

A novela turca "Sahipsizler" está disponível no YouTube (Divulgação)

Sinopse: Seis irmãos ficam órfãos após a família deles ser perseguida por um desafeto que acabou levando à morte dos pais. Bala (Zeynep Köse) e Rifat (Mert Tümer) se amavam desde a juventude, mas esse amor teve que ser interrompido por um tempo, já que um jovem da família mais rica e poderosa da cidade usou seu poder para sequestrar Bala. Ela até consegue fugir para viver com Rifat longe de todos, mas Yavuz (Mehmet Bozdogan) encontraria um jeito de achá-la.

Elenco: Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplica, Züheyla Yıldız, Zeynep Köse, Mert Tümer e Mehmet Bozdogan

Número de episódios: 25

Gênero: Drama

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)