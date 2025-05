Conheça três novelas turcas com a atriz Hande Erçel, estrela de 'Será Isso Amor?'

A atriz Hande Erçel faz sucesso nas dizis, como a famosa comédia romântica "Será Isso Amor?" ("Sen Çal Kapımı"), além de um currículo longo e repleto de boas opções de novelas turcas para quem quer conhecer melhor o trabalho da artista. Pensando nos fãs e admiradores da atriz, a Redação Integrada de O Liberal destacou três dizis com Erçel, confira!

Dentre as indicações está a novela turca "Bambaşka Biri", estrelada por Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Mutallip Müjdeci e Gülçin Hatıhan. Neste romance, o enredo da história é sobre um casal formado durante uma investigação, já que eles estão em busca de um inimigo em comum. Cada um está buscando o sucesso em sua carreira. Mais do que isso, eles estão interessados em algumas respostas sobre o passado.

A direção da dizi "Bambaşka Biri" é por conta de Neslihan Yeşilyurt, que também dirigiu "Iludida" ("Sadakatsiz"). O roteiro é assinado por Ethem Özışık, escritor de "Marasli: O Protetor" ("Maraşlı") e "Eşref Rüya".

Confira três novelas turcas com a atriz Hande Erçel:

1. Novela turca "Chicas del Sol" ("Güneşin Kızları")

Sinopse: Güneş (Evrim Alasya) é uma professora do ensino médio numa cidade do interior da Turquia e mãe solteira de três filhas. Ela levava uma vida tranquila até conhecer Haluk (Emre Kınay), um empresário rico de Istambul. Por conta do relacionamento dos dois, ela e a família de mudam para a casa dele. Essa mudança de ares pode não fazer bem para as meninas e para a família do novo marido, relevando segredos e testando os limites da convivência.

Elenco: Evrim Alasya, Emre Kınay, Burcu Özberk, Hande Erçel e Miray Akay

Número de episódios: 39

Gênero: Drama

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "O Amor Não Entende Palavras" ("Aşk Laftan Anlamaz")

Sinopse: Hayat (Hande Erçel) é uma jovem que busca viver a vida intensamente. Mas após se formar na universidade, ela precisa arranjar um emprego. Se ela não conseguir em 24 horas, terá que voltar para a cidade natal e se casar com um pretendente que a sua mãe escolheu. Por um golpe de sorte, a secretária de um jovem empresário a confunde com outra pessoa e oferece um emprego. Mesmo com planos de ficar no lugar até a sua mãe ir embora, Hayat acaba ficando mais tempo por uma série de eventos com Murat (Burak Deniz).

Elenco: Burak Deniz, Hande Erçel, Özcan Tekdemir, Merve Çağıran e Oğuzhan Karbi

Número de episódios: 31

Gênero: Comédia Romântica

Onde assistir: YouTube e Cplay.Live

3. Novela turca "Bambaşka Biri"

Sinopse: Uma promotora e um âncora iniciam um relacionamento por conta de uma investigação sobre um assassino em série. Com mistérios, paixão e tensão, cada vez que eles chegam mais perto de desvendar o criminoso, mais questões são levantadas, principalmente sobre o passado dos dois. Kenan (Burak Deniz) quer ser o primeiro a revelar a identidade do serial killer nas manchetes do jornal, enquanto Leyla (Hande Erçel) enfrentará um dilema que envolve a sua família antes de encerrar o caso.

Elenco: Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Mutallip Müjdeci e Gülçin Hatıhan

Número de episódios: 16

Gênero: Romance Policial

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)